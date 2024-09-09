Индия и Малайзия подписали соглашение о развитии туризма

Индия и Малайзия заключили меморандум о взаимопонимании в сфере туризма. Об этом сообщает Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

Документ подписан министрами туризма двух государств. Предполагается, что стороны будут способствовать развитию рынка услуг в сфере гостеприимства, а также укреплению политических, экономических и культурных связей между Индией и Малайзией.

В частности, предусматривается наращивание инвестиций в создание необходимой инфраструктуры. Акцент также делается на расширение возможностей для организации деловых мероприятий, таких как встречи представителей деловых кругов, конференции и выставки. Кроме того, в документе уделяется внимание проектам в области медицинского туризма, экотуризма и устойчивой экономики.

Малайзия играет важную роль в развитии туристического сектора Индии. В 2022 году страну посетили более 250 тысяч малазийских путешественников. Власти Индии, рассчитывают, что новое соглашение будет способствовать увеличению этого показателя.

Кроме того, страны имеют тесные экономические связи. Так Индия входит в десятку крупнейших торговых партнеров Малайзии. В свою очередь, Куала-Лумпур является 13-м торговым партнером Нью-Дели.