Застрявшим туристам на Хайнане помогает Генконсульство РФ

Содействие российским туристам, которые из-за отмены рейсов Hainan Airlines уже третьи сутки не могут вылететь в Москву с китайского курортного острова Хайнань, пообещало оказать Генконсульство РФ в Гуанчжоу.

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«Оперативно занялись решением сложившейся ситуации. Поддерживаем связь с местными правительственными органами провинции Хайнань и авиаперевозчиком – Hainan Airlines. В частности, направили соответствующую ноту в Канцелярию по иностранным делам провинции Хайнань с просьбой о содействии гражданам России, “застрявшим” в аэропорту г. Хайкоу», – сообщается в тг-канале Посольства России в Китае со ссылкой на Генконсульство.

Дипломаты уточняют число наших соотечественников, вынужденно остающихся на острове. Тем, кто столкнулся с трудностями, предлагается обращаться в Генконсульство по телефону: 020-85185001 – в рабочее время, 13825051775 – в нерабочее, а также по электронной почте: guangzhou@mid.ru.

Туроператоры не бросили своих туристов, которые остаются на Хайнане из-за отмены рейсов, связанной с последствиями прошедшего 6–7 сентября над севером острова урагана «Яги». Тех, у кого закончился оплаченный срок проживания, расселяют по отелям. Оказывают содействие с вылетом на родину «Аэрофлотом» из аэропорта Саньи – он расположен на юге Хайнаня и не пострадал от природной стихии. А вот самостоятельным путешественникам приходится справляться со сложностями в одиночку. В соцсетях есть сообщения, что некоторые вынуждены ночевать в аэропорту: у людей заканчиваются наличные деньги, российские карты к оплате не принимают, с иностранными тоже могут быть проблемы – зачастую расплатиться можно только по QR-коду через популярные в Китае системы Alipay и WeChat.

Как рассказали порталу TourDom.ru в одном из туроператоров со ссылкой на принимающую компанию, рейс HU 766 авиакомпании Hainan Airlines из Москвы в Хайкоу, предварительно намечавшийся на 14:25 среды, 11 сентября, переносится на 07:25 четверга, 12 сентября. Информации о ближайшем обратном вылете китайского перевозчика с Хайнаня в Москву до сих пор нет.