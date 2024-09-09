В Чэнду рассчитывают на рост турпотока из РФ

Администрация города Чэнду рассчитывает на рост потока туристов из России в ближайшее время, а также на восстановление прямого авиасообщения с городами РФ, которое было прервано после начала пандемии в 2020 году. Власти намерены продвигать город как туристическую локацию посредством его популяризации в СМИ, а также развития сотрудничества с российскими туроператорами, сообщил ТАСС заместитель директора Канцелярии по иностранным делам народного правительства Чэнду Ли Мин.

"Мы очень ждем роста числа туристов из России в нашем городе и в провинции Сычуань в целом, мы намерены активно продвигать Чэнду как туристическое направление в РФ и рассчитываем, что о наших достопримечательностях узнает как можно большее число россиян. Туризм для нас - одно из основных направлений сотрудничества с Россией", - рассказал агентству Ли Мин.

Он отметил, что сейчас туристический поток из России активно восстанавливается после пандемии, о росте числа российских туристов говорит возобновление прямых рейсов между Чэнду и Петербургом в 2022 году, а также увеличение их частотности в конце 2023 года. Также прямые рейсы в Чэнду доступны из Москвы. До пандемии Чэнду также был связан прямыми рейсами с Иркутском и другими городами РФ, власти города рассчитывают на возобновление этих авиамаршрутов и на запуск новых направлений.

Ли Мин добавил, что власти продолжат развивать Чэнду как международный транспортный хаб, благодаря которому жители России с пересадками смогут попасть в различные города государств Юго-Восточной Азии. Транзитные условия позволят россиянам побывать в Чэнду во время пересадок при правильно выбранном расписании рейсов, власти города также рассчитывают на рост турпотока по этому направлению в ближайшее время.

Традиционными туристическими локациями для туристов являются резерваты гигантских панд в провинции Сычуань, где обитает наиболее крупная популяция этого животного. Однако, власти города также ожидают роста интереса к большим горнолыжным курортам в 100 - 200 км от города Чэнду. Среди других важнейших достопримечательностей, которые следует посетить россиянам, Ли Мин назвал музейно-археологический комплекс, рассказывающий о древнем царстве Шу, сычуаньскую оперу и рестораны традиционной сычуаньской кухни.

Ранее заместитель директора департамента по иностранным делам провинции Сычуань Ли Хуайцян также отметил, что Россия уже стала входить в тройку лидеров по количеству туристов, посещающих этот регион Китая.

О Чэнду

Чэнду - древний город в центральном Китае, история которого насчитывает более двух тыс. лет. Столица провинции Сычуань выступает главным центром по изучению и разведению гигантских панд, комплекс резерватов гигантской панды в регионе вмещает в себя самую большую популяцию этого животного в мире. С населением более 21 млн человек Чэнду также выступает одним из главных экономических центров КНР, где находятся производства передовых китайских, японских, американских и европейских компаний.

Встреча с замдиректора Канцелярии по иностранным делам народного правительства Чэнду состоялась в рамках пресс-тура для журналистов Северо-Западного федерального округа РФ в Китай, организованного Генеральным консульством КНР в Санкт-Петербурге по случаю 75-летия со дня установления дипломатических отношений между КНР и СССР, правопреемницей которого выступает Россия.