Российские туристы не могут улететь с острова Хайнань из-за тайфуна, пишут СМИ.

Рейсы до Москвы переносят уже несколько дней. По словам туристов, тайфун Яги дошел до острова 6 сентября и повредил часть города Хайгоу. В тот же день аэропорт Мэйлань перестал работать на международные рейсы. Рейс Хайкоу-Москва постоянно переносят и отменяют.

При этом туристы не могут заселиться в отели: нет мест, отключено электричество и вода. Семьи с детьми ждут вылета в аэропорту, ночуют на улице или пережидают в лобби отелей без заселения. По словам пострадавших, туроператоры не помогают решить проблему.

Ближайший рейс до Москвы обещают 10 и 11 сентября, при этом многие не могут лететь с пересадкой в Пекине, так как для этого нужна специальная виза.

Ранее стало известно, что сотни пассажиров «Аэрофлота» не могут улететь из Владивостока, напоминает RT.