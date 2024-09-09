Путешественники рассказали, где хотят встретить 2025 год

39% опрошенных россиян отпраздновать Новый 2025 год в путешествии по России. Респонденты хотят посетить Москву, Санкт-Петербург, Казань, Иркутск, Владивосток, Крым, Нижний Новгород, Ярославль, Коломну, Кострому.

Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на сервис «Купибилет». 18% опрошенных грезят Новой Зеландией, Австралией, Гавайями, Канадой и Аляской.

Каждый шестой хотел бы отправиться в одну из стран Европы, например, Италию, Францию, Германию. Еще 11% не прочь оказаться в новогоднюю ночь в Армении, Грузии или Азербайджане.

Каждому десятому респонденту по душе Азия. 4% мечтают посетить Ближний Восток, а 2% россиян хотели бы отметить праздник в Африке.