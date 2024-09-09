Таджикистан рассчитывает на рост числа туристов из России

Для привлечения гостей из России в стране проводятся различные культурные мероприятия и фестивали, направленные на укрепление связей между двумя странами. Также отмечается, что туристические компании Таджикистана и России активно сотрудничают для организации поездок российских туристов.

Правительство Таджикистана ожидает, что в 2024 году страну посетит 300 тысяч российских туристов, что на 14% больше, чем в 2023 году. По словам представителя комитета, в 2024 году планируется увеличить количество российских туристов до 300 тысяч. В прошлом году Таджикистан посетили 262,4 тысячи российских граждан, что на 92,8% больше, чем в 2022 году.

Согласно последним данным, с 1 января по 18 августа 2024 года Таджикистан уже принял 117 297 российских туристов, пишет ТАСС.

Между странами нет визового режима, что позволяет россиянам свободно посещать Таджикистан без услуг туроператоров.Ранее стало известно о том, что за 10 лет стоимость туров на Северный Кавказ значительно увеличилась. Помимо этого стало известно о том, что Армения перестала пользоваться спросом у российских туристов.