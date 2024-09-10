Архитектурные курьезы: самые необычные постройки в мире

В каждом уголке планеты можно найти здания, завораживающие необычным дизайном и смелыми решениями. Эти постройки выходят за рамки привычного восприятия пространства. О таких архитектурных объектах — в материале "Рамблера".

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Кривой домик (Сопот, Польша)

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Одно из самых причудливых зданий в мире находится в польском курортном городке Сопот. Кривой домик (Krzywy Domek) вызывает ощущение, будто его достали прямо из мультика или фэнтезийного романа. Построенный в 2004 году по проекту архитекторов Шотинских и Залевского, дом стал своеобразным символом города.

Дом буквально плывет на глазах. Его стены, окна и крыша словно выгнуты, будто в зеркале кривого отражения. Фасад здания, вдохновленный иллюстрациями польского художника Яна Марцина Шанцера и шведского мастера Пера Дальберга, создает впечатление движения и живого пространства. Однако, несмотря на свой фантазийный вид, Кривой домик полностью функционален: в нем расположены магазины, кафе и офисы.

Интересный факт: здание часто ассоциируют с миром сказок, и неслучайно: оно будто олицетворяет идею, что в архитектуре возможно все, даже самые фантастические идеи могут быть реализованы.

"Хабитат 67" (Монреаль, Канада)

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Это здание — одно из самых смелых экспериментов в архитектуре жилых пространств. "Хабитат 67", построенный для Всемирной выставки в 1967 году, был разработан канадским архитектором Моше Сафди. Он задумал этот комплекс как решение жилищных проблем больших городов, предлагая нестандартный подход к многоквартирным домам.

На первый взгляд "Хабитат 67" напоминает случайную груду бетонных блоков, хаотично наложенных друг на друга. Однако за этим хаосом скрывается продуманная система: каждая квартира является автономным блоком, но при этом интегрирована в общий ансамбль. Бетонные модули сочетаются в разные конфигурации, создавая террасы и сады на крышах соседних квартир.

Интересный факт: первоначально планировалось построить целые города по подобной схеме, однако сложность конструкции и высокая стоимость сделали этот проект единственным в своем роде.

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Кубические дома (Роттердам, Нидерланды)

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Голландия известна своими инновациями в архитектуре, и кубические дома в Роттердаме являются одним из самых ярких примеров этого. Построенные в 1984 году архитектором Питом Бломом, они бросают вызов нашему представлению о том, как должны выглядеть жилые пространства.

Каждый дом представляет собой куб, наклоненный под углом 45 градусов и установленный на шестигранной опоре. Такое решение позволяет максимально использовать пространство на небольших участках земли. Внутри дома организованы на нескольких уровнях, что создает интересную динамику пространства, но также требует от жильцов определенной адаптации.

Интересный факт: одна из квартир открыта для посетителей как музей, чтобы каждый мог ощутить, каково это — жить в перевернутом кубе.

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