Туристы в Египте боятся заходить в море из-за акулы

Ситуация остается напряженной. Власти продолжают внимательно следить за перемещениями акулы, чтобы обеспечить безопасность туристов.

© runews24.ru

На популярном египетском курорте Шарм-эш-Шейх туристы встревожены из-за появления опасной акулы. Местные власти вынуждены периодически закрывать некоторые пляжи из-за угрозы нападения хищника.

Известно, что недавно акула была замечена рядом с полосатыми рыбами на пляжах трех отелей - Concorde, Grand Oasis и Island View, передает Shot.

Ситуация вызвала панику среди отдыхающих. Люди боятся купаться в море.Ранее в Сети передавалось о том, как одна из акул в Египте напала на девушку. Эксперты заявляли о том, что хищники способны прокусить человека пополам.