Почти 68% туристических объектов Австралии находятся под угрозой

По меньшей мере половина из 178 туристических объектов Австралии — от национальных парков до городских достопримечательностей и аэропортов — сталкиваются с серьезными рисками из-за климатических изменений. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на отчет страховой группы Zurich и экономических аналитиков Mandala.

Аналитики предсказывают, что многие из 620 000 рабочих мест в сфере туризма в стране окажутся под угрозой.

"Нас поразил просто масштаб проблемы", — сказал экономический эксперт Адам Триггс.

В отчете рассматривается, насколько уязвимы регионы к девяти "климатическим опасностям": ветрам, наводнениям, жаре, холоду, штормам, засухам, лесным пожарам, градам и ливням.

Используя климатические модели, учитывался "средний" сценарий выбросов парниковых газов, при котором земной шар нагревается на 2°C к середине столетия. Такой уровень потепления ставит под угрозу 68% туристических объектов Австралии.

В Квинсленде 52% таких объектов имеют высшую из пяти категорий риска. Это больше, чем в любом другом штате страны.

К числу известных достопримечательностей, считающихся подверженными высокому риску, относятся Королевский ботанический сад Сиднея и пляж Бонди, Великая океанская дорога и Грампианс в Виктории, пляж Кейбл-Бич и национальный парк Калбарри в Западной Австралии, а также национальный дендрарий в Канберре.

В Южной Австралии под наибольшим риском оказались холмы Баросса и Аделаида, а также острова Дейнтри и К'Гари в Квинсленде, ущелье Катаракт в Тасмании и Какаду и Улуру на Северной территории.

Винодельческие регионы, ботанические сады, живописные дороги, тропические леса и национальные парки оказались в категориях наивысшего климатического риска. Музеи, галереи и стадионы имеют относительно низкий риск.