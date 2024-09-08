В октябре можно слетать в ЮАР из Москвы по доступным ценам

В воскресенье, 8 сентября, в системах онлайн-бронирования замечены доступные по цене варианты авиаперелетов в Южно-Африканскую Республику.

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Например, из Москвы в Йоханнесбург предлагается отправиться 8 октября авиакомпанией Etihad Airways, обратно – 17-го за 56,5 тыс. руб., что достаточно бюджетно для столь дальнего маршрута (здесь и далее указаны наличие мест и тарифы, актуальные по состоянию на 19:00 8 сентября. – Ред.). В пути предусмотрены пересадки продолжительностью 20 часов 15 минут и 19 часов 5 минут в Абу-Даби.

За ту же цену можно слетать в ЮАР на Etihad с 7 по 17 сентября и с 9-го по 17-е.

Лишь на 500 руб. дороже обойдется с 8 по 17 сентября рейс из Москвы в Йоханнесбург авиаперевозчика Ethiopian Airlines. Он доставит в ЮАР за 57 тыс. руб. При этом стыковки в Аддис-Абебе – всего по 3 часа в каждую сторону.

За ту же стоимость авиакомпания отвезет пассажиров из российской столицы в Южную Африку и 10 сентября, обратно – 17-го.

А туристам из Санкт-Петербурга бюджетные рейсы в ЮАР доступны в первом зимнем месяце. Перелет Etihad в Йоханнесбург 10 декабря с возвращением накануне Нового года, 25 декабря, предлагается за 56,6 тыс. руб.

Во всех вышеперечисленных вариантах багаж включен в тариф.

Ранее мы писали, что авиакомпания Emirates анонсировала рейсы из Дубая в Антананариву (Мадагаскар), они доступны и российским туристам, если добавить к перелету «плечо» Москва – ОАЭ.