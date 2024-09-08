В Приморье прогнозируют увеличение потока туристов в КНДР

Туристический поток в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) через Приморье в 2025 году увеличится до 10 тыс. человек. С февраля 2024 года, когда первая после пандемии коронавируса группа российских туристов посетила соседнее государство, турпоток почти достиг 1 тыс. гостей, сообщил ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель агентства международного сотрудничества Приморского края Алексей Старичков.

© РИА Новости

"Мы уже почти 1 тыс. туристов в КНДР отправили, наладили железнодорожное сообщение с Расоном, авиационное сообщение восстановили. Каждую неделю два рейса летает в Пхеньян из Владивостока - полные самолеты туристов. Очень обширная программа: горы, исторические места, связанные с наследием былых времен, зимой - горные лыжи, летом - пляжи Расона. <...> Конечно, турпоток станет гораздо больше [в следующем году]: у нас будет больше самолетов, у нас систематизируется пассажирское сообщение, счет приблизится к 10 тыс. человек, об этом у нас есть договоренности", - сказал Старичков.

По его словам, в РЖД напряженно работают над открытием регулярного железнодорожного пассажирского сообщения Владивосток - Туманган, которое может произойти уже в октябре 2024 года.

"Сейчас у нас чартерное железнодорожное сообщение Туманган - Хасан", - пояснил собеседник агентства, уточнив, что пока пассажирское сообщение действует по временной схеме.

Первый тестовый тур в КНДР со времен пандемии состоялся с 9 по 12 февраля. Тогда в ее состав вошли жители Приморского и Хабаровского краев, Иркутской, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской, Рязанской областей, Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. Посещение КНДР по-прежнему осуществляется только в организованных туристических группах.

Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году - "Дальний Восток - 2030. Объединим усилия, создавая возможности". Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике". Организатор мероприятия - Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.