Тюменцы начали скупать путевки в Египет

Жители Тюмени начали бронировать путевки в Египет, прямые рейсы куда запустится уже в ноябре. Об этом URA.RU рассказала Светлана Завьялова, управляющая местной турфирмой.

© unsplash

«Тюменцы уже активно бронируют туры в Египет. Зимой не так много направлений для вылета — Шри-Ланка, Таиланд, Египет — и это направление пользуется спросом, хотя зима там не самый сезон», — сообщила турагент.

Прямые рейсы в Шарм-эль-Шейх запустят из Тюмени уже в ноябре. Стоимость туров туда начинается от 160 тысяч рублей на человека.