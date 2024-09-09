Вырос спрос на туры в Таиланд на новогодние каникулы

Уровень спроса на туры с заездами в период новогодних каникул практически в 4,6 раза превышает аналогичные показатели прошлого года.

Так, по данным «Слетать.ру», по сравнению с прошлым годом в 9,6 раза увеличился объем заявок на путешествия в Таиланд, в Турцию — в 3,2 раза, на Шри-Ланку — в три раза, по России — в два раза, в ОАЭ — в 1,7 раза.

Кроме того, появились бронирования во Вьетнам, в Китай, Италию, Испанию, Танзанию, Гонконг. Также наблюдается большой объем заявок на Мальдивы, пишут «Известия».

В топ-10 зарубежных направлений для новогодних каникул вошли Таиланд (36% от общего объема продаж), Египет (18%), ОАЭ (11%), Турция (4%), Вьетнам, Шри-Ланка и Мальдивы с идентичными показателями (по 3%), Китай (2,4%), Куба (1,7%), Абхазия (1,3%).

Ранее сообщалось, что китайский Хайнань занял четвертое место в рейтинге дешевого отдыха в августе у российских туристов, уступив Анапе, Сочи и Абхазии.