Туристы второй день не могут вылететь из Москвы на Хайнань

Рейс HU766 авиакомпании Hainan Airlines из Москвы в Хайкоу (Хайнань) вчера, 7 сентября, не состоялся по погодным условиям – из-за супертайфуна «Яги», накрывшего китайский курортный остров. Теперь лайнер должен отправиться из Москвы в понедельник, 9 сентября, в 14:25 – такое время указано на онлайн-табло аэропорта.

© tourdom.ru

Один из туристов, который должен был вылететь субботним рейсом, рассказал порталу TourDom.ru, что первое сообщение от туроператора о переносе на несколько часов поступило ему в пятницу вечером. У путешественника, проживающего в Санкт-Петербурге, уже были куплены невозвратные билеты в Москву, и он решил не менять планов – провести время в столице. Однако вылет откладывался снова и снова. «Информация о том, когда отправится рейс, противоречивая. Судя по онлайн-табло аэропорта – днем в понедельник, а туроператор утверждает, что раньше – в ночь с воскресенья. Не знаем, продлевать нам проживание в московской гостинице или нет», – говорит турист.

Супертайфун «Яги», ставший причиной сбоя в расписании, прошел по Юго-Восточной Азии вчера. Он задел в том числе и Хайнань, особенно его северную часть, где расположен аэропорт Хайкоу. Сегодня, 8 сентября, погода на китайском курортном острове нормализовалась, но на море большие волны. Пляжи открыты, однако купание пока официально не разрешено. На табличках вдоль береговой линии указано, что заходить в воду можно только «под личную ответственность».