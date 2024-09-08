Туристку не пустили в Южную Корею из-за незнания количества деревьев

Туристка из Таиланда пожаловалась в соцсетях, что ей якобы отказали во въезде в Южную Корею из-за «дурацких» вопросов в иммиграционной службе страны. После неудачного собеседования на границе ее отправили домой. О переполохе в пабликах, который вызвал этот инцидент, на прошедшей неделе сообщило издание Sanook.

Разгневанная девушка запустила акцию с призывом игнорировать Корею как туристическое направление за оскорбительное отношение к тайцам. По ее словам, она в последний раз приезжала в страну 5–6 лет назад, а в этот раз собиралась навестить подругу, с которой давно не виделась.

Туристка не уточнила, кто и где проводил с ней интервью. Она лишь рассказала, что ее удивила пара неожиданных вопросов. Сотрудника иммиграционной службы интересовало, сколько деревьев в отеле, в котором она планировала остановиться. Пока девушка хлопала глазами, подыскивая ответ, ее попросили уточнить, в какой цвет окрашен забронированный номер. Тайка уверена, что именно ее замешательство стало причиной отказа в туристической поездке.

Для въезда в Южную Корею гражданам Таиланда необходимо заранее получить электронное разрешение. Точно такое же требование и к российским туристам, которые онлайн оформляют K-ETA, позволяющее иностранцам находится в стране до 60 дней.

Комментируя пост, в паблике выразили недоумение, потому что даже дерево перед собственным домом трудно вспомнить. Были и шуточные советы задать встречный вопрос, а сколько туалетов в вашем аэропорту. Среди предположений отказа тайке во въезде – опасение, что девушка хотела остаться в стране и пополнить армию нелегалов. В СМИ называли Таиланд как вторую после Китая страну, туристы из которых нередко не спешат возвращаться на родину.