Игры кочевников: как в Казахстане встречают туристов и спортсменов

V Всемирные игры кочевников привлекают в Казахстан туристов. Ожидается, что Астану посетят около 100 тысяч иностранцев, передает корреспондент «МИР 24» Ерик Мулдабаев.

Семья Дуран переоборудовала пассажирский автобус 1982 года в трейлер. В нем есть все необходимое для комфортного проживания: спальные места, кухня, туалет. Путешественники вместе с двухлетним сыном выехали из Турции 12 августа. Дорога через Азербайджан и Каспийское море до Казахстана заняла почти месяц.

«Мы работаем над популяризацией культуры кочевников, хотим показать это. Природа Казахстана понравилась. Бесконечная степь, которая покоряет сознание человека, прекрасна. Хочу отметить гостеприимство казахского народа», – рассказал путешественник Бурак Дуран.

Свой дом на колесах путешественники назвали «Гожебе», что по-казахски означает «кочевник». Пара уже девять месяцев живет в этом автобусе и путешествуем по Турции и за ее пределами.

«Мы с мужем родились и выросли в Стамбуле, но никогда не забывали свои корни. Мои предки – казанские татары, переехавшие в Турцию в 1918 году. Мы сохранили свои национальные блюда, традиции. В Казахстане мы не чувствуем, что мы за границей», – рассказала путешественница Идиль Дуран.

Самих спортсменов в номерах ожидают эксклюзивные презенты. Содержимое сумок также оформлено в традиционном стиле. Волонтеры помогают в подготовке номеров и заселении спортсменов. Их на V Играх кочевников более 1300.

«У нас отдел питания и размещения. Мы занимаемся заселением гостей и проверяем, чтобы они правильно питались. В общем, в нашем отделе 50 человек. Я считаю, что это очень грандиозное событие для нашего города. Мне кажется, оно продвинет туризм», – рассказал волонтер Альжан Тасанов.

На неделю Астана станет спортивной столицей кочевого мира. Для 2500 атлетов из 89 стран подготовили более 20 отелей.

«Спортивные команды чаще всего выбирают сетевые отели. Потому что это стандарт качества. То есть ты знаешь, что приезжая в сетевой отель, ты встретишь еду, подготовку номеров, как в прошлый раз. Потому что они готовятся согласно чек-листу, согласно правилам», – рассказал руководитель Департамента маркетинга и пиара отеля Алексей Нагибин.

В этом отеле спортивные делегации из Узбекистана и Китая займут 90 номеров, половину номерного фонда.

«Я впервые участвую в играх кочевников. Организация мероприятия на высоком уровне. Нас тепло встретили. Надеюсь, в свою очередь, я смогу отблагодарить вас уже на ковре, показав достойные и зрелищные схватки», – рассказал борец из КНР Айдар Байкесайлык.

Бюджет V Всемирных игр кочевников составил 5,7 млрд тенге (более миллиарда рублей). Основные статьи расхода – это проживание и питание спортсменов. На каждого гостя Казахстан потратит около 350 тысяч рублей.