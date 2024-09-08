Рост турпотока в Японии стал проблемой

Рост потока иностранных туристов в Японии создает повышенную нагрузку на японские компании, занимающиеся обработкой платежей по иностранным кредитным картам, и приводит к убыткам. Об этом сообщила газета Nikkei ​​​​​​.

Проблема заключается в том, что такие компании должны платить комиссию в размере 1,8% от объема транзакции зарубежному эмитенту карты и еще 0,8% - владельцу международного бренда Visa или Mastercard. С учетом доходов от обработки платежа в размере 1,9%, которые они получают от точек продаж внутри Японии, таких как магазины и отели, потери в конечном итоге составляют около 0,7%.

Из-за большого количества транзакций, совершаемых туристами, убытки японских компаний могут составить по итогам года порядка 30 млрд иен ($205 млн).

В результате, такие фирмы как Sumitomo Mitsui Card и Mitsubishi UFJ Nicos, занимающиеся выпуском карт и управлением платежных сетей, рассматривают возможность повышения комиссий для продавцов при проведении платежа иностранной кредитной картой.

Рост туризма

Число иностранных туристов в Японии неуклонно росло вплоть до 2019 года, когда был поставлен абсолютный рекорд (31,88 млн). В 2020 году власти ставили цель выйти на показатель 40 млн человек в связи с запланированной летней Олимпиадой в Токио, однако из-за пандемии он не был достигнут.

В этом году туристический поток, по прогнозам, побьет прошлый рекорд и составит около 35 млн человек. При этом их расходы на поездки будут на уровне восьми трлн иен ($56,2 млрд).

Туристический бум в Японии возобновился сразу после решения японских властей отменить ограничения на въезд для индивидуальных туристов с 11 октября 2022 года и возобновить выдачи кратковременных виз. Еще одним положительным фактором является низкий курс иены по отношению к доллару.