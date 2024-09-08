Nouvelair Tunisie возобновила полеты в Монастир

Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновила полеты из аэропорта Внуково в Монастир, исторический центр Тунисской Республики. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

«Авиакомпания Nouvelair Tunisie возобновила полеты из аэропорта Внуково в Монастир – исторический, культурный и туристический центр Тунисской Республики. На этом курорте туристам доступны комфортные отели и песчаные пляжи, поля для гольфа, ранчо для верховой езды и подводные гроты для снорклинга, а также экскурсии к древними крепостям и мечетям. Возобновленное направление – перспективное, поскольку уже несколько лет является одним из самых популярных у россиян. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на воздушных судах типа Airbus 320-200», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авиакомпания Nouvelair Tunisie – единственный тунисский перевозчик, выполняющий рейсы в Москву (аэропорт Внуково) еще с 2017 года. Маршрутная сеть Nouvelair Tunisie охватывает около 30 стран мира. Флот авиакомпании состоит из 15 воздушных судов типа А320-200.