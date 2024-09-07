Армения резко потеряла популярность у российских туристов

Число российских туристов в Армении сократилось на 23% с января по июль текущего года относительно прошлого года. Страну за этот период посетили 1 184 тысячи туристов, что на 6% меньше, чем годом ранее. Россиян среди приезжих было около полумиллиона, пишет Jam со ссылкой на замглавы департамента международного сотрудничества Комитета по туризму Ануша Бабаяна.

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Несмотря на снижение популярности Армении у россиян, доля российских туристов все равно значительная – 42%. Среди других стран Армению все чаще выбирают жители Индии, Филиппин и Китая, что является следствием маркетинговой работы страны на этих рынках. Армения развивает связи и с европейскими странами, главным образом с Германией и Францией.

Что касается России, то на спросе отражается геополитическая ситуация: экономическая нестабильность, санкции и сложности с перелетами.

В 2024 году россиян в Армении особенно интересовал активный отдых (а были культурные маршруты и исторические достопримечательности). В числе популярных мест озеро Севан, Дилижан, Цахкадзор и Лорийская область.

Для россиян местные эксперты составили топ-10 мест для романтических прогулок. А при желании отправиться за границу можно рассмотреть Шри-Ланку: со 2 сентября туда не нужна виза.