Еж парализовал работу аэропорта в Германии

Самолет не смог взлететь вовремя с аэродрома в немецком городе Арнштадте, поскольку на его территории неожиданно оказался еж и заблокировал взлетно-посадочную полосу (ВПП). Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает Bild.

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Пилоты одномоторного легкого самолета FK-9 должны были отправиться из Тюрингского авиационного клуба на воздушный фестиваль в Гессен, следуя хорошему прогнозу погоды. Однако они не успели вовремя из-за животного.

— Он был занят поисками еды посреди взлетно-посадочной полосы и не хотел освобождать место для нашего самолета, — сообщил 75-летний пилот Эккехард Дирбах.

По данным СМИ, еж покинул ВПП только через полчаса прогулок по ней, передает газета.

Один из пассажиров авиакомпании Delta сорвал трансатлантический рейс из-за резко начавшейся диареи. Инцидент произошел на борту самолета Airbus A330, следовавшем по маршруту Бостон (США) — Рим (Италия). Примерно через час после взлета у путешественника начались «сильные приступы диареи по всему сиденью». В результате самолету пришлось повернуть над Атлантическим океаном и совершить экстренную посадку в Нью-Йорке.

Российская туристка в состоянии алкогольного опьянения попыталась открыть дверь самолета во время полета и угодила в полицию. Инцидент произошел на борту летевшего из Сочи самолета с 26-летней жительницей Санкт-Петербурга. Сообщалось, что молодая женщина поднялась на борт, будучи нетрезвой, куря электронную сигарету. Когда бортпроводники сказали ей, что курить в салоне воздушного судна запрещено, женщина демонстративно встала с места, ушла в хвост самолета. Там она попыталась открыть запасную дверь, чтобы покинуть борт, несмотря на то что самолет уже был в небе.