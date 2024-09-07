Минтранс ведет переговоры о развитии авиасообщения со странами Африки
Россия может развить авиасообщение со странами Африки. Соответствующие переговоры сейчас ведет Минтранс, заявил на ВЭФ РИА Новости глава ведомства Роман Старовойт. Он добавил, что авиаперелеты зависят от спроса авиакомпаний. И если они его видят, то выходят на сотрудничество.
Министр уточнил, что Египет считается традиционным направлением для российских туристов. Однако есть и другие страны в Африке, которые также могут быть интересны, отмечает вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:
Алексан Мкртчян вице-президент Альянса туристических агентств, генеральный директор турсети «Розовый слон» «Идут переговоры со странами, которые мало интересны туристам, условно Ангола, Зимбабве. А там, куда действительно туристам интересно, — это в первую очередь Танзания, Кения, Южная Африка — мы не видим никакого продвижения. К этим странам теоретически можно добавить Намибию, но это уже более коммерчески рискованно. Страна номер один, где авиаперевозка будет прибыльная, — это, безусловно, Танзания, остров Занзибар. Гигантский спрос, можно смело поднимать рейсы не только из Москвы и Петербурга, а даже из Сочи, из Казани, из Екатеринбурга. Спрос большой, потому что сейчас ощущается дикая нехватка авиасообщения с экзотическими странами. На Кубу или в Венесуэлу долго и далеко лететь, Занзибар по условиям сервиса интереснее, да и по ценам интереснее. И у россиян есть огромный интерес. В 2020 году в ковид сразу после Турции открыли Танзанию, как ни странно. И с тех пор уже ковид давно закончился, а с Танзанией у нас до сих пор нет прямого авиасообщения. И когда мы слышим о том, что ведутся переговоры с Зимбабве, кроме улыбки это ничего не вызывает».
Сейчас из России уже выполняются прямые рейсы на Кубу и в некоторые страны Африканского континента, в частности в Египет, Тунис, Алжир и Марокко. Тем не менее цена за перелет может показаться не самой доступной, говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:
— Всем понравилась Кения. Очень успешно уже несколько лет подряд летает авиакомпания «Эфиопские авиалинии» в Аддис-Абебу. Самые яркие преимущества — это потрясающие впечатления, потому что, честно говоря, я посетил уже 108 стран, и, когда приезжаешь куда-нибудь в Европу, очень сильную разницу ты не видишь между Кельном и Гамбургом, условно говоря, между Лиллем и Лионом, очень много похожего. А в Африке все разное, можно даже внутри той же самой Танзании сравнить национальные парки — «Серенгети» абсолютно другой, нежели «Нгоронгоро», например, вы видите потрясающую природу. И вообще, после ковида туристов больше интересует природа, чем мегаполисы, это заметный тренд, мы это ощущаем. На самом деле, Африка сейчас не более опасна, чем любое другое направление в Азии, куда у нас уже едут туристы как к себе домой практически. Уровень санитарии во многих странах сильно повысился за последние годы.
— Сколько примерно стоит тур?
— Если говорить про африканские страны, которые южнее Сахары, мы не говорим про Египет, Марокко, Алжир, Тунис, и если вы не были ни разу в Африке, то лучше начинать с Кении, с Танзании. Это те страны, где находятся самые большие и интересные национальные парки. Одна из самых тяжелых составляющих тура — это именно перелет, на данный момент он может стоить где-то, начиная от 70-80 тысяч рублей туда и обратно. Сама программа, проживание, если мы говорим о каком-то сафари, тоже может стоить примерно такие же деньги за недельный тур на человека. То есть туры в Африку начинаются примерно с суммы 160-170 тысяч рублей — это примерно 2 тысячи долларов, грубо говоря.
Россия ведет с африканскими странами переговоры по открытию новых направлений для полетов. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко.