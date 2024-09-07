На Бали предложили арестовывать не оплативших туристический сбор иностранцев

Исполняющий обязанности губернатора Бали Санг Мадэ Махендра Джая предложил штрафовать и заключать в тюрьму не оплативших туристический сбор иностранцев. Об этом сообщило агентство Antara.

"Если сейчас не будет санкций, мы ничего не сможем сделать, когда они (туристы - прим. ТАСС) не станут платить. В будущем можно ввести дополнительные санкции в виде минимального штрафа в десятикратном размере или тюремное заключение сроком на неделю. Тогда они обязательно заплатят", - приводит портал слова исполняющего обязанности губернатора.

В Индонезии в феврале 2024 года был введен сбор в размере 150 тыс. индонезийских рупий (примерно $10) для иностранных туристов, посещающих остров Бали и соседние с ним острова Нуса-Пенида, Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган. Полученные средства власти планируют использовать для улучшения туристических услуг, сохранения местной культуры, утилизацию мусора.