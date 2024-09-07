«Пять дней пытки». Туристы раскритиковали отдых в Турции

Туристы, приехавшие отдыхать в Турцию, заметили, что в стране царит «странная атмосфера». В роликах в TikTok они утверждают, что курорты пусты, а нахождение там становится «чистой пыткой». В основном на отдых в Турции жалуются британцы.

Никого нет, улицы и клубы опустели. Пять дней, проведенные в Мармарисе, ощущались как пять дней пытки. Цены на отдых сумасшедшие, а в следующем году они снова поднимутся. Кажется, что Турция просто отталкивает туристов, — отметил один из пользователей.

Еще один турист подтвердил, что Мармарис опустел. По словам пользователя, из-за это складывается странное ощущение, будто бы отдых проходит в городе-призраке.

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что туристам из России, собирающимся отправиться на отдых в Турцию, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы свести к минимуму риски попадания в сложные ситуации. Дипломат призвал соотечественников быть более ответственными.

Правительство Шри-Ланки 3 сентября упростило правила въезда для граждан России и еще 37 стран. По словам главы МИД государства Али Сабри, кабмин предоставил президенту Ранилу Викрамесингхе все полномочия ввести безвизовый режим для ряда государств с немедленным вступлением решения в силу.