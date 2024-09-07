Etihad Airways раскрыла, куда отправятся два новых европейских направления

Это часть стратегии компании по расширению европейской сети.

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Авиакомпания Etihad Airways анонсировала запуск двух новых европейских маршрутов. С 2 июня 2025 года Etihad будет выполнять четыре еженедельных рейса в Варшаву (Польша) и Прагу (Чехия).

Рейсы будут осуществляться на современном самолёте Boeing 787 Dreamliner, который предлагает высокий уровень комфорта: 28 мест бизнес-класса и 262 места эконом-класса. Генеральный директор Etihad Airways Антоноальдо Невес заявил:

«Мы рады представить Варшаву и Прагу как наши новые направления.Это демонстрирует наше стремление выйти на новые и перспективные рынки».

Также он добавил, что эти маршруты не только расширяют сеть авиакомпании, но и дают возможность укрепить связи с этими странами и привлечь больше туристов в Абу-Даби.

«Рассматриваем это как ключевой элемент нашей стратегии роста, способствующий развитию туризма и поддержке видения лидеров ОАЭ», - завершил он.

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