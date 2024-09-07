Сентябрь в Грузии: какой погодой встретит туристов побережье Аджарии

На аджарском побережье бархатный сезон. Температура воздуха комфортная – не такая высокая, как в августе, 26 – 28. Да и море теплое: температура воды батумских пляжей выше плюс 27, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

Радуга над акваторией батумского порта. Кратковременные дожди для региона – обычное дело. Главное, чтобы осадки вовремя прекратились. Бывает и такое, когда отдыхающие весь отпуск проводят с зонтом. Солнце выглядывает только в день отъезда. Кстати, в сентябре на побережье больше всего ясных дней.

«Это самый прекрасный период. Любители бархатного сезона не прогадают. Днем летняя температура, по вечерам дует морской ветер. Ну а горах вообще прохладно. Такое продолжится до конца октября. Гости отправляются в путешествие по отдаленным уголкам Аджарии. Им нравятся древние мосты и водопады», – отметила руководитель департамента туризма Аджарии Тинатин Зоидзе.

В районе Махунцети нетронутая природа. Горбатые мост времен царицы Тамары все так же надежны. Секреты их прочности до сих пор не смогли разгадать. У горных рек и водопадов много туристов. Дальше – альпийская зона. Трава зеленая до поздней осени.

«Я всегда, попадая сюда, нахожу что-то новое. Особенно меня привлекает быт горцев. Они сохранили свою самобытность, скромность, трудолюбие. Кстати, здесь много неизученных мест. Для фотографов, занимающихся этнографией, непочатый край работы», – отметил фотожурналист Гога Чанадири.

Горы и море в Аджарии неразлучны. Разность температур при этом может достигать десяти- двенадцати градусов. Кстати, на высоте в 2600 метров над уровнем моря в конце сентября уже может выпасть первый снег.

«Это место называется Аджарским Олимпом. Место настолько высокое, что видна и соседняя Турция, и Гурия. Здесь много древних башен. Они в свое время имели стратегическое значение. Сейчас идет их восстановление и совсем скоро они будут открыты для туристов», – рассказал руководитель агентства культурного наследия Заур Ахвеледиани.

Когда закончится морской сезон, начнется цитрусовый. Многочисленные туристы принимают участие в сборе оранжевого урожая. Ну а пока время отдыхать. По вечерам на побережье шумно и весело. Музыкальные группы дают концерты. Звучит музыка всех стилей и направлений.