В Турции стартовали осенние распродажи: как рухнули цены на отели?

В результате повышения цен в турецких отелях местные туристы решили перенести свои отпуска на более низкий сезон, когда расценки начинают снижаться.

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По информации Hürriyet с сайтов бронирования, стоимость номеров в октябре и ноябре снизилась в среднем на 10%, а в некоторых отелях этот показатель достиг 50%, сообщает TurizmGuncel. Тем не менее, как указал эксперт Profi.Travel, это пока не касается российского рынка, и специальные предложения ожидаются в конце сентября.

Согласно данным, в Бодруме наблюдается снижение цен в отелях в среднем на 30%. Для местных жителей отдых вдвоем в пятизвездочном отеле с системой «Все включено» на четыре ночи обойдется от 36 тысяч турецких лир (около 95 тысяч рублей), а в октябре — от 21 тысячи (55,4 тысячи рублей).

В Анталье снижение цен в октябре варьируется от 10% до 50%. В Мармарисе цены на номера в отелях упали на 50%, и в ноябре можно будет остановиться в гостинице за 20 тысяч лир (53 тысячи рублей). По словам генерального директора турагентства «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, российским туристам придется подождать снижения цен в Турции.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали минимальный бюджет для отдыха всей семьей в Сочи.