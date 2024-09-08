Проблему нашествия обезьян решат на референдуме в Таиланде

Для решения проблемы нашествия обезьян в таиландском городе Лопбури решили провести референдум. Местным жителям предстоит определить допустимую численность приматов в историческом центре города, передает ТАСС.

В черте города проживает несколько тысяч длиннохвостых макак, которые заполонили руины дворцов и храмов, построенных в X веке в Кхмерской империи.

По мнению местных властей, в районе архитектурных памятников должны проживать не более сотни макак. Чтобы уменьшить численность городских обезьян, планируется провести масштабный отлов. Минувшим летом уже провели подобную операцию, отловив 1,2 тысячи обезьян из более трех тысяч. Их разместили в специальном приюте для проверки на заболевания и стерилизации.

Полностью избавить город от обезьян не планируется, поскольку они считаются одним из символов Лопбури, и их присутствие привлекает туристов. В ноябре проводится ежегодный фестиваль Lopburi Monkey Banquet, в ходе которого для обезьян накрывают праздничные столы с фруктами.

Ранее сообщалось, что школьники в Лопбури вооружаются автоматами для страйкбола, чтобы защищаться от агрессивных макак. Как пишут в соцсетях местные жители, обезьяны пытаются отбирать оружие у детей.