Таджикистан планирует увеличить турпоток из России

Власти Таджикистана планируют принять 300 тыс. туристов из России в 2024 году, это на 14% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в комитете по развитию туризма при правительстве Таджикистана.

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"В 2024 году комитет планирует увеличить количество туристов из РФ до 300 тыс. человек", - сказал представитель комитета.

В феврале в комитете сообщали, что Россия по итогам 2023 года вошла в пятерку стран, граждане которых наиболее активно совершали туристические поездки в Таджикистан. В прошлом году республику посетили 262,4 тыс. туристов из России, что на 92,8% больше, чем в 2022 году.

По последним данным, предоставленным комитетом, с 1 января по 18 августа 2024 года Таджикистан посетили 117 297 туристов из России. Для привлечения гостей республика проводит различные мероприятия.

"Организуются культурные мероприятия и фестивали, способствующие привлечению туристов и укреплению культурных связей между Россией и Таджикистаном. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для развития туризма и укрепления экономических связей между двумя странами", - подчеркнули в ведомстве.

По данным комитета, туркомпании двух стран активно сотрудничают для привлечения организованных туристов из РФ в республику, однако между государствами нет визового режима и российские туристы могут свободно посещать Таджикистан и без использования услуг туроператоров.

Между Россией и Таджикистаном существуют договоренности, достигнутые на межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, о развитии туристической отрасли.