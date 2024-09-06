Авиакомпании могут наказать за подешевевшие мили в программах лояльности

Проверить авиакомпании на обесценивание миль в собственных программах лояльности для туристов – такая интересная идея пришла Минтрансу США. Ведомство запустило контрольные процедуры для четырех крупнейших авиакомпаний – American Airlines, Delta Air Lines, Southwest и United Airlines.

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В одном из вопросов перевозчикам действительно придется подробно описать, как изменялась стоимость мили в денежном эквиваленте за последние 6 лет. Также предстоит отчитаться, какие нововведения произошли в программах лояльности.

Ведомство будет искать нечестные методы и уловки, вводящие клиентов в заблуждение, а также антиконкурентные методы, скрытые цены и дополнительные сборы. Власти опасаются, что авиакомпании могут в одностороннем порядке изменять условия начисления бонусов, что вызывает вопросы по поводу их справедливости.

Тему активно обсуждают российские туристы. Некоторые из них считают, что неплохо было бы аналогичные процедуры запустить и в России.

Ранее TourDom.ru писал, что «Аэрофлот» огорчил туристов, в несколько раз подняв цены на премиальные билеты за мили. А «Уральские авиалинии» начали выплачивать компенсации за задержку рейсов баллами, которые сгорают в течение 3 месяцев.