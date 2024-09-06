Туристы из Сочи могут слетать в Стамбул на Новый год всего за 19 тысяч рублей

Новогодние каникулы в 2024/2025 году начнутся 29 декабря и продлятся до 8 января. Редакция TourDom.ru выяснила, в какую сумму обойдется перелет в Стамбул из Москвы и других крупных городов, если планировать поездку с 29 декабря по 5 января.

© tourdom.ru

Наиболее экономичные варианты из столицы предлагают авиакомпании «Победа» и «Уральские авиалинии». Если воспользоваться рейсами лоукостера, дорога round trip с ручной кладью обойдется в 52 тыс. руб. За провоз багажа придется доплатить еще 8 тыс. руб. Отправление – из аэропорта Внуково.

Перелет на «Уральских» стоит 50 тыс. руб., доплата за чемодан составит 7 тыс. Причем время вылета из Домодедово у этой авиакомпании удобное, утреннее – 09:45. Обратно пассажиров повезут в 16:10.

Не повезло жителям Петербурга – для них поездка в крупнейший город Турции обойдется существенно дороже, чем из Москвы – на 20 тыс. руб. или на 40%. Самый бюджетный вариант, за 71 тыс. руб., можно найти у «Аэрофлота». И это еще не считая доплаты за багаж, а она здесь весомая – 13 тыс. руб.

Другие перевозчики продают билеты из Пулково в Стамбул еще дороже: Pegasus – за 77, Turkish Airlines – за 86 тыс. руб.

Умеренной можно назвать цену на перелет в турецкий мегаполис из Казани. Путешествие на рейсах авиакомпании «Победа» обойдется в 48 тыс. руб. round trip, что даже дешевле, чем из Москвы. Чтобы взять с собой чемодан, придется добавить еще 8 тыс. руб. Лайнер вылетает в 10:20, а обратный рейс запланирован на 16:05, что, вероятно, будет удобно для многих туристов.

Подобные прайсы можно увидеть и на билеты в Стамбул из Самары и Нижнего Новгорода. Поездка в Турцию из этих городов с 28 декабря по 4 января обойдется в 47 тыс. руб. Авиакомпания Red Wings выполняет прямые рейсы по субботам. Вот только вылеты вечерние, из аэропорта Курумоч – в 19:10, из Нижнего – в 17:55. Обратно из Стамбула жители регионов отправятся в 23:50.

Еще экономичнее окажется перелет в Стамбул из Екатеринбурга. Билеты round trip на рейсы «Уральских авиалиний» с 28 декабря по 4 января можно забронировать всего за 44 тыс. руб. Доплата за багаж составит 7 тыс. руб.

И наконец, жители Сочи смогут слетать в Стамбул всего за 19 тыс. руб. Такова стоимость авиабилетов с 29 декабря по 5 января на рейсах авиакомпании «Азимут». Доплата за багаж составит 4,5 тыс. руб. Перелет займет всего около 2 часов.

Другие варианты, доступные из аэропорта Адлера, тоже относительно недороги – перелет самолетом «Уральских» обойдется в 26 тыс. руб., на борту «ИрАэро» – в 28 тыс.