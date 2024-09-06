Туристов отказываются принимать по записи в визовом центре Испании

Странные события сегодня происходили в испанских визовых центрах BLS Spain Russia сразу в нескольких городах. Туристы, пришедшие в офисы к своему времени по ранее забронированным слотам, не смогли подать документы. Как утверждают клиенты, некоторым из них отказали, утверждая, что их записи поддельные. А другим сообщили, что их записи аннулированы. Причем сами заявители никаких действий для этого не совершали и оповещений не получали.

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Как правило, заявители узнают об отмене своей записи непосредственно на входе в визовый центр. По словам очевидцев, чаще всего это заканчивается словесными перепалками. Иногда после них заявителя всё же принимают. Некоторым приходится доплатить от 5 до 8 тыс. руб. за так называемую VIP-подачу, что позволяет попасть к специалисту без заранее выданного слота.

Представители визовых агентств высказывают разные версии происходящего. Одни утверждают, что под отмену попадают слоты, которые были пойманы при помощи бота через специальных посредников. Люди, записывавшиеся самостоятельно, якобы проблем не имеют. Другие считают происходящее сегодня попыткой продать дополнительные услуги и намекают, что подобные попытки уже раньше были. Есть и третья версия, которая пока что похожа на наиболее реальную, – произошел технический сбой, который привел к дублированию записей на одно и то же время. По какому принципу определяются правильная и неправильная запись, неизвестно. Сейчас технические специалисты пытаются исправить ситуацию, чтобы в понедельник снова не произошел коллапс.

Ранее TourDom.ru писал, что турист едва не остался без шенгена, пропустив вызов курьера из визового центра Испании.