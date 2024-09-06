Туристка не смогла улететь в Паттайю из-за судебного пристава

Жительница Бурятии Янина И. не смогла уехать на отдых в Таиланд из-за судебного пристава, которая забыла вовремя снять с туристки запрет на выезд за границу. В итоге сумму тура удалось вернуть через суд.

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Янина задолжала другому гражданину немаленькую сумму – более 400 тыс. руб. В пятидневный срок погасить долг не успела и в результате осенью 2022 года попала в ловушку судебных приставов: вначале женщину ветировали в праве регистрировать автомобили, затем наложили ограничения на недвижимость, а после этого ввели запрет на выезд из России сроком на полгода.

Погасить долг удалось гораздо раньше – уже в феврале следующего года. Исполнительное производство было закрыто. И если вопрос с авто и квартирами судебным приставом был решен, то на выезд за пределы России ограничение осталось.

«Произошла техническая ошибка», – поясняли потом в суде.

Янина И. убедилась в «технической ошибке» в начале марта, когда вместе с матерью и дочерью собиралась полететь на отдых в Паттайю – пограничники женщину не выпустили, родственники ее также остались дома.

Вернуть сумму восьмидневного тура – более 213 тыс. руб. – у турагента и туроператора не получилось (поездка сорвалась не по их вине), поэтому Янина подала иск на Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.

В суде представитель УФССП оправдывался тем, что туристка перед поездкой имела возможность самостоятельно убедиться в личном кабинете в Госуслугах, что ее фамилия больше не фигурирует в базе данных. Однако этот довод судью не убедил, поскольку было нарушено право гражданина на свободу передвижения. Также оставлена без удовлетворения претензия, касающаяся того, что, несмотря на ограничение на выезд самой Янины И., ее родственники имели возможность улететь в Таиланд.

На этот счет в судебном решении сказано: «Доводы ответчиков, что убытки подлежат возмещению без учета стоимости туристического продукта в отношении двух лиц – дочери и матери истца, суд находит подлежащими отклонению, учитывая, что истцом был приобретен единый туристский продукт для совместной поездки с дочерью и матерью».

В итоге суд, завершившийся в августе этого года, постановил вернуть Янине И. из бюджета Российской Федерации стоимость тура, компенсировать моральный вред в размере 10 тыс. руб., а также заплатить госпошлину – всего 228,8 тыс. руб.

О похожем судебном процессе TourDom.ru писал в июле. Тогда турист отсудил у судебных приставов 98 тыс. руб. за запрет на выезд на кубинский курорт Кайо-Коко. К моменту вылета ограничения по исполнительному производству были сняты, но из страны мужчину не выпустили.

Чтобы подобных ситуаций не возникало, юристы рекомендуют решать вопрос с погашением задолженностей и закрытием исполнительных производств как можно раньше до даты выезда за границу. А кроме того, не помешает дополнительно лично связаться с судебным приставом и убедиться, что вопрос урегулирован.