Эксперт: российским туристам не придется сдавать отпечатки при въезде в Турцию

Проект по снятию отпечатков пальцев у иностранцев, въезжающих в Турцию, не повлияет на российских туристов, заверил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

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Предполагается, что туристам отпечатки сдавать не придется. Посольство РФ просило Анкару объяснить, как будет реализован проект. О том, что он не коснется туристов, сообщал и глава ассоциации туристических агентств Турции Фируз Баглыкая, передает РИА Новости.

Эрчин объяснил агентству, что в Турции проживает большое число мигрантов, с учетом сирийской войны, афганского кризиса и боевых действий в Газе, а также климатического кризиса складывается сложная ситуация, в Турцию, как в транзитную страну, прибывают много людей, и этот поток неконтролируем.

Также Эрчин напомнил, что некоторые преступники бежали из Европы через Турцию. Так что введения необходимости сдавать отпечатки пальцев нужно для безопасности.

«Можно сказать, что в такой стране, как Турция, которая борется с терроризмом, это запоздалый шаг», – добавил обозреватель.

Россиянам новые правила не должны доставить неудобств, потому как у России и Турции сложились хорошие отношения, и российские туристы очень важны для турецкой экономики.

Турция до конца года планирует принять до 60 млн туристов. А если нет желания ехать в эту страну, но за границу хочется, мы рассказали, где можно отдохнуть бюджетно.