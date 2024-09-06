Отдых на Кипре 2024: лучшие курорты, визы и когда ехать на остров

Кипр в Средиземном море продолжает привлекать туристов живописными пляжами, богатой историей и гостеприимством. Изменения в визовых правилах и требования к путешествиям делают важным подготовиться заранее.

До пандемии Кипр был одним из любимых мест отдыха россиян. Несмотря на снижение числа российских туристов, Кипр остается дружелюбным направлением, где визы для россиян оформляют быстро. Множество надписей и меню на острове по-прежнему дублируются на русском языке.

Лучшее время для пляжного отдыха на Кипре — с мая по октябрь. Весной и осенью остров прекрасен для экскурсий, а зимой можно кататься на лыжах в горах Троодос. Летом разнообразие природы — от пляжей до хвойных лесов — поражает.

Курорты Айя-Напа, Ларнака, Лимассол и Пафос известны своими пляжами и историей. В конце лета и сентябре недельные туры начинаются от 84 тыс. рублей. Полеты из Москвы на Кипр доступны до октября, с удобной пересадкой в Кувейте. Подробнее о том, что нужно знать туристам, планирующим поездку на Кипр в 2024 году, можно почитать у издания Туристас.