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Отдых на Кипре 2024: лучшие курорты, визы и когда ехать на остров

Кипр в Средиземном море продолжает привлекать туристов живописными пляжами, богатой историей и гостеприимством. Изменения в визовых правилах и требования к путешествиям делают важным подготовиться заранее.

Отдых на Кипре 2024: лучшие курорты, визы и когда ехать на остров
© globallookpress.com

До пандемии Кипр был одним из любимых мест отдыха россиян. Несмотря на снижение числа российских туристов, Кипр остается дружелюбным направлением, где визы для россиян оформляют быстро. Множество надписей и меню на острове по-прежнему дублируются на русском языке.

Лучшее время для пляжного отдыха на Кипре — с мая по октябрь. Весной и осенью остров прекрасен для экскурсий, а зимой можно кататься на лыжах в горах Троодос. Летом разнообразие природы — от пляжей до хвойных лесов — поражает.

Курорты Айя-Напа, Ларнака, Лимассол и Пафос известны своими пляжами и историей. В конце лета и сентябре недельные туры начинаются от 84 тыс. рублей. Полеты из Москвы на Кипр доступны до октября, с удобной пересадкой в Кувейте. Подробнее о том, что нужно знать туристам, планирующим поездку на Кипр в 2024 году, можно почитать у издания Туристас.

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