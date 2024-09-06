«Аэрофлот» угостит мороженым, но только на некоторых рейсах

«Аэрофлот» представил новое блюдо в бортовом питании. С 6 сентября на рейсах авиакомпании из Москвы в Таиланд и на Мальдивы пассажирам эконом- и комфорт-класса будет доступно мороженое российского производства.

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На самолетах на Пхукет, в Бангкок и Мале бортпроводники начнут предлагать лакомство после того, как пассажиры получат основное питание. Туристам раздадут сливочный ванильный пломбир в стаканчиках производства компании «Башкирское мороженое».

В дальнейшем перевозчик планирует добавить блюдо в ассортимент и на других маршрутах, вылетающих из аэропорта Шереметьево. Российский снек вписывается в общую стратегию авиакомпании по импортозамещению – в прошлом году продукты и напитки отечественного производства заняли свыше 90% всего меню.

В настоящее время в летнем расписании – 2024 «Аэрофлот» выполняет 8 рейсов в неделю из Москвы в Мале. SU 0320 летает в ежедневном формате, отправление Airbus А350-900 из Шереметьево в 22:35. Время в пути – около 9 часов. Дополнительный SU 0324 возит пассажиров на Мальдивские острова в 23:45 по пятницам на боингах-777-300.

На Пхукет из Москвы в летнем расписании летает SU 0274 в ежедневном режиме. Boeing 777-300 вылетает в 18:50.

И наконец, расписание из Москвы в Бангкок включает 5 еженедельных рейсов. SU 0272 курсирует по маршруту все дни, кроме среды и пятницы. Вылет из Шереметьево запланирован в 22:30. На линии задействованы боинги-777-300 и аэробусы-А350-900.