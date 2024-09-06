Рейс из Бостона в Рим пришлось прервать из-за диареи пассажира

В Сети завирусилось видео из самолета Delta Air Lines, летевшего из Бостона в Рим. Уже через полчаса после начала рейса пилоты вынужденно посадили борт в Нью-Йорке из-за острого приступа диареи у одного из пассажиров.

Как видно на кадрах, виновник происшествия все же пытался добраться до туалетной комнаты, но не успел. На ковровом покрытии видны продолжительные следы начавшейся диареи у туриста с раздраженным кишечником.

На борту Airbus A330-300 находился 281 пассажир. После приземления в Нью-Йорке представители Delta Air Lines предупредили путешественников, что в Италию они отправятся резервным бортом.

Позже в соцсетях пресс-служба авиакомпании извинилась перед клиентами за этот случай и доставленные неудобства, а также рассказала, что на очистку салона Airbus ушло около 20 часов.

Отметим, что ровно год назад рейс Delta Air Lines из Атланты в Барселону также был прерван из-за диареи у пассажира. Однако тогда масштабы происшествия были намного глобальнее, так как приступ оказался очень острым и длился практически весь полет.