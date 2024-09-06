Российский турист раскрыл пугающую особенность жизни в Пакистане

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и раскрыл одну ужасающую особенность жизни в стране. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что в стране очень популярная уличная медицина, поскольку большая часть населения, живущая в селах, не имеет доступа к качественным врачебным услугам. Знахари и целители играют важную роль в жизни пакистанцев.

«Эти люди обладают знаниями в области традиционной медицины, передаваемыми из поколения в поколение», — объяснил блогер.

По его словам, целители совмещают торговлю лекарствами с консультациями и оказывают услуги прямо под открытым небом на улицах. К примеру, на базарах можно найти специалистов по иглоукалыванию и акупунктуре.

«Они могут предлагать свои услуги в долг или даже бесплатно, если человек не в состоянии оплатить лечение», — заключил автор.

Ранее этот же путешественник раскрыл необычный способ учителей в Пакистане наказывать школьников за опоздание на несколько минут. Если ребенок задержался, его заставляют читать Коран в течение восьми часов.