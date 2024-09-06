В Буэнос-Айресе прошел фестиваль российско-аргентинской дружбы

Музыкальный фестиваль, посвященной дружбе России и Аргентины, прошел в Буэнос-Айресе. В мероприятии приняли участие коллективы, представляющие культуру двух стран.

"Сегодня мы отмечаем настоящий праздник российско-аргентинской дружбы, которая насчитывает почти 140 лет. Несмотря на то что наши страны разделяют почти 14 тыс. километров, нас объединяют культурные и религиозные узы. В Аргентине хорошо знают Достоевского, Рахманинова, Чайковского, здесь с большим интересом учат русский язык и изучают нашу культуру", - сказала на открытии фестиваля глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

С российской стороны на мероприятии выступили представители живущей в Аргентине диаспоры. На сцену культурного центра, расположенного в историческом центре Буэнос-Айреса, при полном зале вышли музыканты, игравшие на балалайке и фортепьяно, а также танцоры и певцы. Аргентинцы показали свои народные танцы и танго.