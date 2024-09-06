Провальный туристический сезон: турецкие отели и торговые бутики пустуют

В Турции текущий туристический сезон оказался самым провальным за последние три десятилетия, что соответствует всей постсоветской эпохе. Такую удручающую новость преподнес президент Кемерской торгово-промышленной палаты Болат Юнсал турецким изданиям.

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По его словам, несмотря на заявления министерства и статистические данные, которые утверждают, что мы достигли рекордного количества туристов, специалисты сферы туризма и торговцы сообщают о невозможности вести бизнес - отели остаются пустыми. В целом, ситуация для торговцев оказалась даже хуже, чем в период пандемии, отметил он.

Юнсал также подчеркнул, что представители туристической отрасли в регионе сообщают о самом худшем сезоне за последние 30 лет. Печальная картина стали очевидна уже в сентябре, когда доходы местных жителей упали на 60%.

В общем, данный сезон, по мнению специалистов, стал самым трудным с 1997 года. Причин для этого много — отсутствие четкой туристической политики, допущенные ошибки и экономические сложности в стране усугубили положение торговцев в туристическом бизнесе, пишет "Турпром".