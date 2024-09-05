Посещение Новой Зеландии обойдется туристам в два раза дороже

Туристам, желающим посетить Новую Зеландию, этой осенью придется потратить больше денег – страна значительно увеличивает стоимость на въезд в страну. С 1 октября этот сбор увеличится втрое. Путешественникам предстоит заплатить 100 новозеландских долларов (5,5 тыс. руб.) вместо 35 прежних. Также с этой даты на 60% станет дороже оформление туристической визы. За нее нужно будет отдать 211 новозеландских долларов (11,7 тыс. руб).

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В общей сложности расходы вырастут почти вдвое. Тем не менее в структуре общих затрат на путешествие это будет не особо заметно. По расчетам местного министерства туризма, госсборы составят не больше 3% от среднего бюджета путешествия.

Примеряя эти цифры на расходы российского туриста, пожалуй, с новозеландской арифметикой можно согласиться. Самый дешевый вариант добраться до Окленда из Москвы – выбрать рейс со стыковкой в Шанхае. Раунд-трип от China Eastern Airlines с багажом этой осенью обойдется примерно в 85 тыс. руб. В редкие дни в прайсе у этого перевозчика значатся шестизначные числа. Но 110 тыс. – это предел.

Из минусов данного маршрута только продолжительная пересадка в Китае в 15 часов, обратная стыковка более удобная. Полететь на борту Emirates с пересадкой в Дубае или на Qatar Airways через Доху выйдет заметно дороже – минимум 240 тыс. за билеты туда-обратно. Причем здесь вам также придется посидеть изрядное количество времени в аэропорту. А предложения с максимально удобными пересадками в диапазоне 2–4 часов у арабских перевозчиков начинаются от 400 тыс. Так что если нет разницы во времени, то лучше полететь азиатской компанией.

Ранее TourDom.ru писал, что в Китае еще три порта добавилось к программе безвизового транзита.