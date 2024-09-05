Туристов предупредили об опасности нападения акулы на пляжах Египта

Несколько пляжей Шарм-эш-Шейха в Египте периодически закрывают из-за угрозы нападения акулы. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает Shot.

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Почти все проживающие из трех отелей в Шарм-эль-Шейхе боятся заходить в море из-за длиннокрылой акулы. Сообщается, что она всегда плавает вместе с полосатыми рыбами.

Также накануне на пляже отеля Concorde появилась компания опасных рыб, что вызвало немалый испуг и переполох.

Кроме того, недавно появились предупреждения о том, что акула была замечена на пляжах отелей Grand Oasis и Island View. Однако был закрыт только последний, передает Telegram-канал.

На Ямайке акула набросилась на школьника, который занимался подводной охотой, и откусила ему голову. Трагедия произошла 26 августа. Ученик десятого класса Джамари Рид отправился на подводную охоту и не вернулся. На следующий день его тело обнаружили в океане без рук и головы. По словам водолазов, в этой местности водятся огромные тигровые акулы. В ходе поисков хищника пытались убить, но не смогли.

8 июня в курортной Хургаде тигровая акула напала на россиянина, 23-летнего Владимира Попова, и растерзала его насмерть за считаные секунды. Позже акулу поймали, а власти закрыли все пляжи для купания. Останки погибшего передали соответствующей службе для их дальнейшей репатриации в Россию. Отец погибшего в конце недели «доставит прах сына на родину».

Как выжить при нападении акулы — рассказали в материале «Вечерней Москвы».