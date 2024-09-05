Куда поедут российские туристы в бархатный сезон

В бархатный сезон больше всего россиян отправятся в Турцию и Египет
Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют поездки в бархатный сезон. Лидирует Турция, куда забронировали туры в сентябре-октябре 58% россиян.
Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные СК «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.
Также в пятёрку популярных направлений для отдыха по пакетным турам вошли Египет (12%), Россия (7%), ОАЭ (7%) и Таиланд (6%).
В тройке лидеров стран для индивидуальных поездок по количеству оформленных страховок «Росгосстраха» — Китай, Россия и Италия.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о самых популярных направлениях осени.