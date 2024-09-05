Куда поедут российские туристы в бархатный сезон

Аналитики выяснили, в какие страны россияне планируют поездки в бархатный сезон. Лидирует Турция, куда забронировали туры в сентябре-октябре 58% россиян.

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Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные СК «Росгосстрах» и сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

Также в пятёрку популярных направлений для отдыха по пакетным турам вошли Египет (12%), Россия (7%), ОАЭ (7%) и Таиланд (6%).

В тройке лидеров стран для индивидуальных поездок по количеству оформленных страховок «Росгосстраха» — Китай, Россия и Италия.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал о самых популярных направлениях осени.