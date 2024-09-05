В Турции существенно выросла стоимость отдыха

Инфляция и состояние экономики существенно повлияли на рост стоимости пакетных туров для туристов, в том числе россиян. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик.

"За последнее время существенно выросла стоимость пакетного тура. Главным образом это вызвано инфляцией в Турции. Здесь все дорожает, курс иностранной валюты все время растет. Но инфляция - первопричина. Так что дорожает перелет, коммунальные услуги, растут цены на продукты питания, повышаются зарплаты местного персонала. Понятно, что это отражается и на стоимости отдыха", - сказал дипломат.

Он также напомнил, что власти Турции ввели новый налог для отелей в размере 2% на каждого гостя.

Между тем Ветрик отметил, что турецкая сторона продолжает работу по ужесточению контроля за безопасностью отдыхающих, в том числе на транспорте.

"Да, конечно, и в этом году были аварии, ДТП с туристическими автобусами. Их не так много, но бывает, что аварии заканчиваются с серьезными травмами у отдыхающих. Мы регулярно обращаем внимание турецкой стороны, высказываем просьбы о необходимости более строгого контроля за водителями, за транспортными компаниями. Турецкая сторона заверяет, что принимает меры по контролю, по наведению порядка в этой сфере. Генконсульство также всегда активно занимается урегулированием таких инцидентов", - сказал Ветрик.

Он добавил, что хотя работа ведется интенсивно, "от человеческого фактора все равно не уйти".