Дома-деревья и остров обезьян: как интересно отдохнуть на Хайнане

Среди популярных зимних направлений отдыха россиян – пляжи Хайнаня в Китае. При прямых авиаперелетах из России на курортный остров виза туристам не нужна, если нет планов поехать в другие провинции страны. Редакция составила гид по достопримечательностям курортного города Санья и узнала, сколько туристы платили за экскурсии.

© tourdom.ru

Экскурсия в Санье: от 100 юаней

Как правило, россияне выбирают бухту Дадунхай, поэтому цены на экскурсии часто рассчитывают с учетом трансфера от расположенных там отелей. Все меняется, и при приезде в Санью туристы могут увидеть несколько иные цифры в прайсах от приведенных ниже – и они зависят от сезона. На ряд экскурсий надо обязательно брать с собой загранпаспорт – это уточняют при покупке экскурсии.

Обзорная экскурсия по Санье – быстрый способ за 3–4 часа познакомиться с основными достопримечательностями в сопровождении русскоговорящего гида. Среди предложений – как стандартные, так и индивидуальные прогулки в автобусе или на автомобиле – по цене от 100 юаней (1 юань – 12,9 руб.) с человека. Принимающая компания туроператора Библио-Глобус, например, предлагает бесплатную экскурсию плюс шопинг. В программе – чайная церемония, посещение салона-магазина шелка, знакомство с продукцией с компонентами из змей и акул.

Парк «Феникс» – возможность увидеть с высоты 400 м все главные бухты города. Посетителей обычно много, но и обзорных площадок несколько. Стоимость экскурсии в агентстве – от 110 юаней. Кроме трансфера из Дадунхая в цену входит подъем на фуникулере с панорамными окнами. Самостоятельно приобрести билет в кассе – 88 юаней. Для детей ростом до 120 см – вход бесплатный. До парка идет автобус № 55 от ТЦ «Ананас», а из Саньи – маршруты 17 и 22. Стоимость проезда – 2 юаня.

Романтический парк на севере Саньи посвящен истории Китая, где актеры в одеждах разных эпох и аниматоры развлекают публику. Трижды в день проходит романтик-шоу с акробатическими трюками на фоне фантастических декораций. В прайсе туроператора TEZ TOUR экскурсия стоит 350 юаней как для взрослого, так и для ребенка. Стандартная стоимость входного билета с просмотром шоу – 250 юаней. Дешевле попасть на аттракцион «Ледяной дом» и в мини-зоопарк – по 120 юаней. Комбобилет во все 10 зон парка – 480 юаней. Детям ростом до 120 см – повсюду бесплатный вход. Доехать до парка возможно на автобусах нескольких маршрутов за пару юаней.

Парк «Тропический рай» – лесной массив на сопке рядом с пляжем Ялонг бэй. Цена экскурсии из Дадунхая при покупке у частных агентств – 200 юаней. В стоимость входят трансфер и сопровождение гида, билет в парк с посещением долины орхидей, где также обитают павлины, антилопы и другая живность, и осмотр окрестностей со стеклянного моста.

Около 380 юаней – экскурсия от Sanya Holiday, принимающей компании ряда российских туроператоров. Для самостоятельной поездки рекомендуют купить в кассе билет комбо за 288 юаней с поездками по огромной территории на автобусах без ограничений. За 388 юаней – полный пакет развлечений, включая спуск на лодке по трехкилометровой водной горке среди джунглей.

Термальные источники Банлин – комплекс недалеко от центра Саньи. Гиды продавали экскурсии за 180 юаней. Самостоятельно туристы добирались на автобусе №3 за 2-3 юаня и платили за вход 148 юаней.

Экскурсии по Хайнаню

Джунгли Яновад, или парк Янода, – заповедник в дождевом лесу в 40 км от Саньи. В чатах цена экскурсии – 300 юаней с трансфером, платой за вход, подъемом на фуникулере и билетом на стеклянный мост, который парит над окружающими пейзажами. Если добираться самому, то подобный набор услуг без учета дороги обойдется почти в 260 юаней на человека. В парке можно прикупить развлечений: есть зиплайн, качели, тарзанка, аттракцион подъема на вершину рядом с водопадом. Добавить к этому обед, и общий чек возрастет минимум до 400 юаней.

Центр буддизма «Наньшань» – храмовый комплекс в 40 км от Саньи. Причудливые здания и парки построены в стиле эпохи Тан, датируемой второй половиной первого тысячелетия. На самом деле все это новострой, рассчитанный на туристов. Приехать туда с группой из Дадунхая можно за 200 юаней. Как вариант – неспешно осмотреть огромную территорию самостоятельно. Например, приехать на автобусе 25-го маршрута, следующем через бухты Ялунвань, Дадунхай и Санья. Стоимость проезда – 5–15 юаней. От конечной остановки идут пешком или ловят такси еще за 5 юаней. Вход стоит 129 юаней, а для детей в 2 раза дешевле.

Остров обезьян – заповедник в 60 км от Саньи, где живет пара тысяч макак. На самом деле это полуостров, но добираются до него по канатной дороге протяженностью свыше 2 км и по морю. Приехать предпочтительней с организованной группой: стоимость экскурсии – от 170 до 260 юаней. Среди последних объявлений – тур за 190 юаней из Дадунхая. За эти деньги турист получает трансфер, поездку на фуникулере туда, а обратно до автобуса – на пароме, и сам входной билет.

Остров обезьян + источники Наньтянь – удобный формат, когда после знакомства с жизнью обезьян можно несколько часов провести в расслабленном состоянии среди цветущего сада. Из заповедника до источников туристов доставляют на небольшом судне. Совместную экскурсию предлагают от 300 юаней.

Термальные источники Наньтянь – комплекс с бассейнами для взрослых и детей на территории парка в 30 км от Саньи. В горячую воду добавляют различные целебные сборы трав, цветов, солей. Групповая поездка стоит от 150 юаней. От некоторых отелей организуют бесплатный трансфер, входная плата – 138 юаней.

Аквапарк «Атлантис» – комплекс с водными развлечениями и другими аттракционами при отеле Atlantis Sanya в бухте Хайтан. От Дадунхая до аквапарка около 40 км, и удобно приобрести экскурсионный пакет, цены на который начинаются от 300 юаней. Судя по всему, это билеты на четырехчасовое посещение, но по факту персонал за временем не следит.

Приобретение билета на весь день в онлайн-кассе обойдется в 338 юаней (250 – на 4 часа), и на четверть дешевле для детей от 120 см. Аренда шкафчика – дополнительные 50 юаней, а полотенца – еще 30. От ТЦ «Лето» до «Атлантиса» ходит бесплатный трансфер, но могут спросить наличие входного билета. Общественный автобус стоит 10 юаней на маршруте № 33 из Саньи и № 34 из Дадунхая, а из Ялунваня придется ехать с пересадкой.

Океанариум «Атлантис» – еще один центр развлечений, расположенный рядом с аквапарком и отелем. Экскурсия с трансфером из Дадунхая стоит 270 юаней у уличных продавцов. Здесь также иногда бывают небольшие скидки в 20–30 юаней. В цену входят 10–15-минутные шоу белух и русалок. В двухэтажном здании – аквариумы во всю стену, где обитают три сотни представителей подводного мира. Самостоятельно попасть в океанариум – от 190 до 380 юаней в зависимости от пакета, где в числе развлечений – купание с дельфинами и погружение в скафандре.

Среди других предложений для туристов в Санье – трехчасовая морская прогулка на яхте за 130 юаней, а вечером увидеть закат – за 100 юаней с человека. Экскурсия в парк Юрского периода на встречу с копиями динозавров стоит от 150 юаней, а увидеть настоящих зверей можно в сафари-парке Дуншань, что недалеко от города Хайкоу. Стоимость поездки – 300–350 юаней.

Бесплатные прогулки по Санье

В Санье и ближайших окрестностях немало интересных мест и при этом бесплатных для посещения. Из всех расходов – проезд на автобусах за 2–15 юаней, надо лишь заранее приготовить мелочь без сдачи. Или пройтись пешком. Вот некоторые из локаций.

Дома-деревья – отельный комплекс Beauty Crown Grand Tree Hotel в центре. Не заметить несколько причудливых корпусов невозможно – они выглядят как огромные деревья, где панорамное остекление напоминает крону из листьев. Туристы могут осмотреть как внутреннее убранство холлов, так и подняться на обзорную площадку.

Парк Линьчуньлин – это прежде всего 1,5-километровая лестница на холм среди тропического леса, с беседками и другими удобствами цивилизации. На вершине – обзорные площадки с видами на море, искусственный остров Феникс и дома-деревья.

Парк «Белая Цапля», или его еще называют «Байлу», – недалеко от комплекса домов-деревьев. Приятное место для встреч с птицами и просто отдыха в ухоженном парке. Вход расположен рядом с городской библиотекой.

Танцующий, или пьяный, мост – такое название дали российские туристы пешеходному мосту через реку Санья в центре города за необычные ощущения на нем. Вокруг всегда много гуляющих, любующихся живописными видами, фастфуд и сувениры.

Ранее «ТурДом» уточнил правила въезда на Хайнань для россиян в 2024 году и стоимость турпакетов. Китай вошел в топ-10 самых популярных стран для отдыха российских туристов: спросом пользуются как курорты Саньи, так и экскурсионные туры по стране.