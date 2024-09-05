На популярный китайский курорт надвигается супертайфун «Яги»

На китайский остров Хайнань надвигается супертайфун, метеорологи уже называют «Яги» одним из мощнейших за последнее десятилетие в этом регионе. Местные власти объявили о повышенном уровне опасности и распорядились об эвакуации некоторых районов провинции, пишут китайские СМИ.

© tourdom.ru

С вечера четверга аэропорты Саньи и Хайкоу приостановили прием и отправку всех бортов. Рейсы «Аэрофлота» из Москвы, а также «России» из Красноярска на 6 сентября отложены или отменены. Ожидается, что тайфун с порывами ветра до 210 км/ч обрушится на Хайнань в пятницу во второй половине дня, а авиасообщение в полноценном формате возобновится не раньше субботы.

Администрация Хайкоу объявила о закрытии всех местных достопримечательностей, включая знаменитый пляж Холидей, Тропический парк дикой природы и Ботанический сад. Общественный транспорт также прекратил работу, пассажирские паромные перевозки через пролив Цюнчжоу приостановлены до воскресенья. Местным жителям и туристам рекомендовано принять меры предосторожности и не покидать домов и отелей.

Власти Хайнаня отмечают, что запас продовольствия для граждан и гостей достаточный, в магазинах и ресторанах не должно возникнуть дефицита продуктов. Кроме того, компетентные органы будут следить за ценами в супермаркетах, чтобы избежать спекуляций и завышения стоимости товаров.