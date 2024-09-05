Малайзия работает над запуском прямых рейсов в Россию

Власти Малайзии активно работают над запуском рейсов в Россию, сообщил в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума премьер-министр Анвар Ибрагим.

«Мы наблюдаем прирост числа российских туристов. Для дальнейшего роста этого потока необходимо открыть прямое воздушное сообщение, мы работаем над этим», – рассказал чиновник.

По его словам, в стране не будут препятствовать выходу на направление российских авиакомпаний. В частности, «Аэрофлот» уже планировал запуск рейсов в Куала-Лумпур и руководство нацпера может быть уверено, что проблем с обслуживанием в аэропортах Малайзии не возникнет.

Еще одна задача, о которой говорил премьер-министр, – это популяризация отдыха на малазийских курортах у российских туристов. Чиновник отметил, что страна может привлечь путешественников мягким климатом и прекрасными пляжами. Кроме того, это круглогодичное направление и температура в море всегда комфортна для купания.

В ответ на заявление Анвара Ибрагима президент России Владимир Путин одобрительно кивнул: «Я был в Малайзии. Могу подтвердить все, что сейчас было сказано премьер-министром».

По словам экспертов, Малайзия может быть интересна российским туристам не только как самостоятельное направление, но и как хаб для путешествий в другие страны Юго-Восточной Азии. Из аэропорта Куала-Лумпура летает множество азиатских лоукостеров, а стоимость билетов на их рейсы очень конкурентоспособна.