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Pegas Touristik: россияне не тратятся за пределами отелей all inclusive в Турции

Россияне практически прекратили тратить деньги за пределами отелей all inclusive в Турции. Причина - проблемы с оплатой российскими картами за границей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

Россияне перестали тратить деньги за пределами отелей «все включено» в Турции
© Газета.Ru
"Российские туристы не могут использовать свои карточки для расчетов, поэтому они не покидают отели системы "все включено", — поделился эксперт.

Сложившаяся ситуация наряду с высокой инфляцией в самой Турции ударила по местному бизнесу. Так, отели курорта Бодрум в этом году заполнены не полностью, а рестораны стоят полупустые.

Как заявлял ранее председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал, текущий туристический сезон оказался худшим за последние 27 лет для владельцев магазинов на курортах.

Несмотря на проблемы с оплатой и высокие цены, Турция в этом году осталась лидером выездного туризма для россиян.

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