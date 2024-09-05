Россияне перестали тратить деньги за пределами отелей «все включено» в Турции

Россияне практически прекратили тратить деньги за пределами отелей all inclusive в Турции. Причина - проблемы с оплатой российскими картами за границей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхана Санджара.

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"Российские туристы не могут использовать свои карточки для расчетов, поэтому они не покидают отели системы "все включено", — поделился эксперт.

Сложившаяся ситуация наряду с высокой инфляцией в самой Турции ударила по местному бизнесу. Так, отели курорта Бодрум в этом году заполнены не полностью, а рестораны стоят полупустые.

Как заявлял ранее председатель Палаты продавцов и ремесленников Кемера Болат Унсал, текущий туристический сезон оказался худшим за последние 27 лет для владельцев магазинов на курортах.

Несмотря на проблемы с оплатой и высокие цены, Турция в этом году осталась лидером выездного туризма для россиян.