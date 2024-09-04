Туристы стали массово уезжать из Испании

Британские отдыхающие стали массово бежать с курортов Испании из-за антитуристических протестов местных жителей. Об этом сообщает The Mirror.

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Уточняется, что на Балеарских островах популярной страны Европы наблюдается резкое снижение числа туристов из Великобритании. Представители туристической отрасли Испании начали масштабную кампанию по привлечению отдыхающих.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны, высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.