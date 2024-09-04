Власти Рима планируют взимать плату с туристов за доступ к фонтану Треви

Муниципалитет Рима сообщил в среду, что рассматривает возможность взимания платы с туристов за доступ к культовому фонтану Треви, который ежегодно посещают миллионы людей.

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Эта мера все еще находится на стадии проработки, но, по уверению местных властей, имеет целью "борьбу с чрезмерным туризмом, влияющим на вечный город". Алессандро Онорато, заместитель директора департамента туризма в муниципалитете Рима, планирует установить точное время доступа посетителей на площадь, на которой стоит шедевр барокко.

"Я выступаю за идею изучения нового вида доступа к фонтану, ограниченного по времени и с фиксированным количеством посетителей, с системой бронирования", - заявил он ежедневной газете Corriere della Sera, комментарии подтвердил его пресс-служба.

Билет будет бесплатным для римлян и будет стоить один евро для туристов. Идея состоит не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы контролировать толпу и, в частности, фильтруя входы, не допускать, чтобы туристы ели мороженое или пиццу на ступеньках, сообщает газета.

Со своей стороны неназванный представитель муниципалитета Рима сообщил AFP, что идея введения билетов действительно находится в стадии проработки.

"Это деликатный и сложный вопрос, но рано или поздно его придется решать. Туризм в Риме, который фиксирует рекордные темпы роста, должен быть устойчивым для города и окружающей среды", - добавил он.

Фонтан Треви, построенный в XVIII веке, послужил местом действия самой известной сцены фильма "Сладкая жизнь" Федерико Феллини, когда в нем, вопреки запрету, купается актриса Анита Экберг. Власти Рима исходят из того, что количество туристов в итальянской столице резко возрастет в период так называемого Юбилея, священного года, который Католическая церковь отмечает примерно каждые 25 лет. В 2025 году ожидается, что Рим и Ватикан посетят около 30 миллионов человек.