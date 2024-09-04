Российский блогер @viola.anisimkova поделилась интересной информацией для соотечественников, желающих отправиться в бюджетное путешествие без необходимости оформления визы. В своем посте она перечислила семь стран, которые не только доступны по цене, но и не требуют визового разрешения для граждан России.

Турция, безусловно, возглавляет этот список как наиболее популярное направление среди россиян. Однако блогер обратила внимание на менее очевидные, но не менее привлекательные варианты.

Чили, например, дает россиянам возможность находиться в стране до 90 дней без визы. Эта южноамериканская страна привлекает туристов своими потрясающими природными ландшафтами: от пустыни Атакама на севере до ледников Патагонии на юге.

Когда стоит ехать отдыхать на Пхукет

Малайзия разрешает безвизовое пребывание до 30 дней. Эта страна Юго-Восточной Азии славится своими тропическими пляжами, богатой культурой и современными городами.

Подробнее об остальных направлениях девушка рассказала в своем видео.